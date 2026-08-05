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05 августа, 08:00

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Новости регионов: в Дагестане борются с нашествием саранчи

Новости регионов: в Дагестане борются с нашествием саранчи

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В Дагестане зафиксировали нашествие саранчи. Местные жители публикуют в соцсетях кадры с полчищами насекомых. Для борьбы с вредителями власти задействовали авиацию и спецтехнику.

В Новосибирске и области прошла сильная гроза. Очевидцы поделились в соцсетях кадрами непогоды, которые быстро разошлись в сети.

В Ростове-на-Дону разыскивают мужчину после крупного пожара на АЗС. По предварительным данным, он неосторожно заправил автомобиль, после чего покинул место происшествия. В результате загорелась заправка и несколько автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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