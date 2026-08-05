В России утвердили новый ГОСТ по охране здоровья и безопасности на работе

Росстандарт принял новый государственный стандарт по охране здоровья и безопасности на работе. Главная рекомендация ГОСТа – поддерживать и поощрять работников, а не использовать принуждение.

Работодателям советуют чаще привлекать сотрудников к обсуждению рабочих процессов, учитывать их мнение при принятии решений и ставить четкие и понятные задачи.

Новый ГОСТ начнет действовать с 1 февраля 2027 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.