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05 августа, 07:30

Общество

В России утвердили новый ГОСТ по охране здоровья и безопасности на работе

В России утвердили новый ГОСТ по охране здоровья и безопасности на работе

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Росстандарт принял новый государственный стандарт по охране здоровья и безопасности на работе. Главная рекомендация ГОСТа – поддерживать и поощрять работников, а не использовать принуждение.

Работодателям советуют чаще привлекать сотрудников к обсуждению рабочих процессов, учитывать их мнение при принятии решений и ставить четкие и понятные задачи.

Новый ГОСТ начнет действовать с 1 февраля 2027 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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