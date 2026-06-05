05 июня, 11:45Политика
ВС России уничтожили опорные пункты и технику ВСУ на краснолиманском направлении
Расчеты самоходных пушек "Гиацинт" группировки "Запад" ВС России уничтожили опорные пункты, технику и пункты управления беспилотников ВСУ на краснолиманском направлении.
Кроме того, военнослужащие самоходно-артиллерийского полка группировки "Центр" поразили опорный пункт противника на добропольском направлении. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области.
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