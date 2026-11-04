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04 ноября, 21:15

Общество

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

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Первый снег выпал в столице 4 ноября. По прогнозам синоптиков, небольшие осадки будут идти в городе вплоть до выходных. При этом земля еще держит накопленное тепло, и устойчивый снежный покров пока ждать не стоит.

Днем температура воздуха будет держаться чуть выше ноля, а по ночам возможен небольшой минус. На дорогах ожидается гололедица. Из-за этого в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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