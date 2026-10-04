Похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского пройдут в закрытом формате. Ближайшие родственники не намерены сообщать место и время захоронения даже друзьям и коллегам специалиста.

Семья также опровергла информацию о том, что прощание состоится на Троекуровском кладбище. Анатолий Кашпировский умер накануне в больнице в возрасте 87 лет. Ранее у него диагностировали рак четвертой стадии.

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