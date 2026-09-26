"Новости дня": в Москве открылся прием заявок на участие в проекте "Музыка в метро"

Открылся прием заявок на участие в девятом сезоне проекта "Музыка в метро". Музыканты смогут выступать на площадках в метро, а также на станциях МЦК, МЦД и других городских площадках. В этом году в проекте впервые появилось направление "Опера в метро".

Для участия необходимо заполнить анкету на сайте проекта и прикрепить ссылку на видео со своим выступлением. Заявки принимаются до 14 октября.

Подробнее – в программе "Новости дня".