26 сентября, 07:40Культура
"Новости дня": в Москве открылся прием заявок на участие в проекте "Музыка в метро"
Открылся прием заявок на участие в девятом сезоне проекта "Музыка в метро". Музыканты смогут выступать на площадках в метро, а также на станциях МЦК, МЦД и других городских площадках. В этом году в проекте впервые появилось направление "Опера в метро".
Для участия необходимо заполнить анкету на сайте проекта и прикрепить ссылку на видео со своим выступлением. Заявки принимаются до 14 октября.
Подробнее – в программе "Новости дня".