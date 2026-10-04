Гипнотерапевт Анатолий Кашпировский скончался в возрасте 87 лет. По словам его директора, причиной стала остановка сердца. Прощание с Кашпировским пройдет 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища и будет открытым для всех желающих.

Кашпировский получил известность в 1980-е годы благодаря телевизионным сеансам, которые собирали у экранов миллионы зрителей. Передачи с его "установками на выздоровление" стали одним из самых обсуждаемых феноменов того времени.

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