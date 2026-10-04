Московской электронной школе исполнилось 10 лет. За это время платформа стала крупнейшей цифровой образовательной системой в стране. Ею пользуются более 10 миллионов человек, включая школьников, родителей и педагогов.

В электронной библиотеке платформы собрано почти 2 миллиона учебных материалов. Школьники могут заранее изучать темы уроков, выполнять задания онлайн и отслеживать оценки, а родители получать доступ к информации об успеваемости.

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