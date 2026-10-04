Праздничные туры перед Новым годом подорожали на 10–15%

Праздничные туры перед Новым годом уже подорожали на 10–15%, а ждать горящих путевок и выгодных скидок в последний момент эксперты не советуют. Чтобы не переплатить, туристам рекомендуют заранее сравнивать даты вылета и учитывать дополнительные расходы.

Среди зарубежных направлений востребованы Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Вьетнам и Китай. Отдых на двоих в Египте на две недели в пятизвездочном отеле по системе "все включено" обойдется в 250–350 тысяч рублей, в Турции и ОАЭ цены начинаются примерно от 290–300 тысяч.

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