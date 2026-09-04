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04 сентября, 14:45

Транспорт

Замсекретаря Совбеза сообщил, что угрозы Киевского режима не повлияют на полеты в России

Замсекретаря Совбеза сообщил, что угрозы Киевского режима не повлияют на полеты в России

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Заместитель секретаря Совбеза Шевцов заявил, что самолеты могут спокойно летать в России

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Угрозы Киевского режима не повлияют на полеты в России. Над территорией страны самолеты могут летать спокойно, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности Алексей Шевцов на полях Восточного экономического форума.

По его словам, террористический режим осуществляет удары по гражданским объектам, но он уверен в безопасности полетов. Ранее Росавиация назвала незаконными документы Украины о полетах в небе над Россией. Воздушный транспорт и инфраструктура работают в плановом режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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