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04 сентября, 13:30

Общество

Похолодание вызовет вторую волну активности клещей в Москве

Похолодание вызовет вторую волну активности клещей в Москве

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Похолодание вызовет вторую волну активности клещей в Москве. Об этом сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Осень сама по себе не означает, что клещи перестают быть активными. Они сохраняют активность даже при температуре около 5 градусов.

Специалисты отмечают, что клещи не переносят жару, поэтому сентябрьская прохлада может повысить их активность. Она может продолжаться до октября или ноября в зависимости от погоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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