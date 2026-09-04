04 сентября, 07:45Общество
Минздрав расширил рекомендации по лечению ОРВИ у детей
Минздрав расширил рекомендации по лечению ОРВИ у детей. При остром трахеите с влажным кашлем врачи могут рекомендовать экстракт плюща и комбинированные фитопрепараты.
В рекомендации также включили новый противовирусный препарат. Принимать его необходимо в первые двое суток болезни, а возраст пациента должен быть не младше 2 лет. Врачи также подчеркнули важность питьевого режима.
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