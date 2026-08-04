Москвичам доступны 32 тысячи материалов медиабанка "Мосфото"

Коллекция медиабанка "Мосфото" насчитывает уже 32 тысячи материалов. Его работу обеспечивает команда профессиональных фотографов, операторов и продюсеров, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Медиабанк появился на портале mos.ru год назад. В нем собраны фотографии и видеоролики, отражающие разные сферы городской жизни. Материалы можно бесплатно скачивать для презентаций или публикации в соцсетях и на других ресурсах. Для удобства пользователей контент распределен по рубрикам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.