04 августа, 23:45Город
Более 8 тыс операций провели в Центре радиохирургии НИИ Склифосовского за 10 лет
Больше 8 тысяч высокотехнологичных операций провели специалисты Центра радиохирургии в Институте Склифосовского за 10 лет. Это единственное подразделение в системе московского здравоохранения, которое оснащено установкой "Гамма-нож".
Технология позволяет лечить опухоли головного мозга и сосудистые патологии без открытых операций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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