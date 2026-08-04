Павильон "Московская медицина" открылся на Никитском бульваре в рамках проекта "Лето в Москве". Там посетители смогут узнать о возможностях столичного здравоохранения, пройти интерактивные обследования и познакомиться с современными медицинскими сервисами города.

Павильон можно заметить издалека. Он украшен виноградными лозами и большим синим логотипом "Московской медицины".

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