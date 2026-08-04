Налоговый вычет на лечение питомцев предложили ввести в Госдуме. По словам инициаторов, расходы на операции, диагностику и реабилитацию животных могут быть очень большими. Новая мера помогла бы хозяевам.

Для получения выплаты предложили предоставлять подтверждающие документы о прохождении лечения в ветеринарной клинике и чек об оплате. Сам механизм может быть работать так же, как и в случае с лечением самого человека.

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