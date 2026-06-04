Собянин: фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 10 по 14 июня

В Москве с 10 по 14 июня пройдет костюмированный фестиваль "Времена и эпохи". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, фестиваль станет частью масштабного проекта "Лето в Москве". Город превратится в музей под открытым небом. Пройдут реконструкции, посвященные Отечественной войне 1812 года, эпохе Древней Руси, Первой мировой войне. Представления покажут более чем на 30 площадках – в центре и на 27 окружных локациях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



