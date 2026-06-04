Захарова заявила о готовности России продолжать переговоры с США, начатые в Анкоридже

Россия готова продолжать переговоры с США, начатые в Анкоридже. Об этом в интервью на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что от контактов никто не отказывался ни с одной, ни с другой стороны. Между тем с момента саммита на Аляске прошел почти 1 год.

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