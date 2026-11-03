Филолог объяснила, почему слово "могнуть" стало популярным среди подростков в России

Привычное слово "переплюнуть" звучит слишком архаично, а "могнуть" – дерзко, коротко и понятно, отметили филологи. У слова уже появились русские производные "замоганный", "моггер" и даже глагол "могать".

Это вспышка или уже полноценная единица языка? Как смысл слова смог так измениться – из аббревиатуры перейти в настоящее слово с определенным смыслом? Почему именно это слово прижилось у российских подростков? Почему иностранные слова всегда имеют такую популярность в РФ? Так ли это вообще? Для чего подростки перенимают иностранные слова?

На эти и другие вопросы ответила филолог Лидия Малыгина.