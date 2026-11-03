В Госдуме прокомментировали идею пересмотра возраста молодежи в РФ

Возрастные границы российской молодежи стоит пересмотреть для расширения доступа к льготам. Такое мнение высказала первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Сейчас к молодежи относят граждан от 14 до 35 лет включительно, однако в некоторых регионах программы "Земский учитель" и "Земский доктор" распространяются на специалистов до 50 лет. Депутат считает, что подобный подход можно применять и к другим мерам социальной поддержки.

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