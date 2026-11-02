Онищенко поддержал идею повысить возраст молодежи до 40 лет

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Академик РАН Геннадий Онищенко согласился с идеей ВЦИОМ об увеличении возраста молодежи в России до 40 лет. Об этом он рассказал News.ru.

Онищенко назвал это правильной констатацией изменений, которые достигаются в продолжительности жизни. Академик подчеркнул, что здоровье граждан сейчас сохраняется за счет базовых условий. Речь идет в том числе о качественной еде и воде.

Он указал, что средняя продолжительность жизни в стране значительно выросла. До Великой Отечественной войны этот показатель составлял 47 лет, а в настоящее время достиг 72 лет.

Ранее генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что верхняя граница возраста молодежи в России со временем может вырасти с 35 до 40 лет. Он пояснил, что сейчас у россиян есть больше возможностей и перспектив – медицина развивается, много людей занимаются спортом.

