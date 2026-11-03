Депутат Бессараб назвала повышение возраста молодежи в России мировым трендом

Возраст молодежи в России могут поднять до 40 лет, допустили во ВЦИОМ. Зачем это нужно и к каким последствиям приведет, разбиралась Москва 24.

"Все себя в форме держат"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров допустил, что со временем верхняя граница возраста молодежи в России может подняться до 40 лет. Сейчас к этой категории относят граждан от 14 до 35 лет включительно.



Федоров обратил внимание, что за последние 15 лет представления о молодежном возрасте заметно поменялись – у россиян появилось больше возможностей и перспектив.





Валерий Федоров генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Культура изменилась, медицина резко выросла, люди стали обращать на это больше внимания, активно заниматься спортом – все себя в форме держат.

Если раньше приходилось доказывать, что "50 лет – это еще не конец", то теперь, по словам эксперта, в этом нет необходимости.



Идею ВЦИОМ поддержал академик РАН Геннадий Онищенко, назвав ее правильной констатацией изменений в продолжительности жизни. Он подчеркнул, что здоровье граждан сегодня сохраняется благодаря базовым условиям, включая качественные продукты и воду. Кроме того, в стране выросла средняя продолжительность жизни: если до Великой Отечественной войны она составляла 47 лет, то сейчас достигает 72.

Ранее с инициативой увеличить возраст молодежи выступали в Общественной палате: вице-президент Федеральной палаты адвокатов России, замсекретаря ОП Владислав Гриб также предлагал поднять планку до 40 лет.

"Я обосновываю это тем, что пенсионный возраст повысили. А молодежь стоит на месте. Считаю, вполне нормально, даже по сроку жизни за последние 100 лет продолжительность пошла резко вверх. Можно разные льготы давать по возрастам в 20–30 лет и в 40", – отметил он.

В Госдуме ранее поддерживали увеличение возраста молодежи до 39 лет, поскольку это дает дополнительные возможности для получения господдержки.



Понятие "молодежь" в разных странах и международных организациях трактуется неодинаково. К примеру, ООН для статистических целей относит к этой группе людей от 15 до 24 лет, а Всемирная организация здравоохранения – от 18 до 44 лет. Кроме того, в Китае молодежью считаются люди от 14 до 28 лет, в Германии – от 14 до 24, в Швеции – от 13 до 25, в США – от 14 до 24. В Белоруссии диапазон составляет от 14 до 30 лет, а во Вьетнаме – от 16 до 30. При этом в Японии официально молодежью считаются лица до 30 лет, хотя совершеннолетие наступает с 20, а в культурном плане молодость нередко воспринимается как более продолжительный период.



Влияние на россиян

Идея повышения возраста основана на опросах населения и внутренних ощущениях молодых людей, отметила в разговоре с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Сегодня по рекомендации ВОЗ молодыми людьми считаются лица от 18 до 44 лет включительно, а в России – от 14 до 35. Поэтому логично следовать мировым тенденциям и установить новый возраст", – сказала она.

По словам депутата, отдельные регионы уже сегодня применяют такие рамки, например, для приглашения молодых специалистов на работу. Для этого создаются комфортные условия: гарантированные возможности перебраться на новое место при содействии организации, предоставление семейных общежитий молодым семьям, покрытие расходов при переезде и так далее.





Светлана Бессараб первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Хочется, чтобы с учетом общих тенденций молодые получали как можно больше возможностей как можно дольше. Здорово, если бы девочки и мальчики в 18–20 лет, как наши бабушки и дедушки, создавали семьи, рожали детей. Но, к сожалению, общемировая тенденция такова, что браки достаточно сильно взрослеют, а люди все позже становятся родителями первого ребенка, не говоря уже о втором.

По мнению парламентария, повышение возраста молодежи не приведет к весомым дополнительным затратам, но даст возможность регионам корректировать льготы и гранты для молодых специалистов.

"Сегодня возможности здравоохранения, медицины, косметологии позволяют ухаживать за собой и продлевать время молодости. Поэтому в плане возраста, на мой взгляд, нужно ориентироваться на свои ощущения", – резюмировала Бессараб.

Медицинская составляющая

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Возраст молодежи сдвигается, потому что в России увеличивается продолжительность жизни и ее качество, согласился в беседе с Москвой 24 первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

"Во-первых, благодаря новым технологиям в здравоохранении, во-вторых, меняется отношение людей к здоровью. Я помню своих родителей в возрасте 60–65 лет – они казались такими глубокими стариками в силу, может быть, определенных обстоятельств", – отметил он.

Однако со временем меняются условия, и тому поколению было очень тяжело, что сказывалось на людях, подчеркнул парламентарий.





Леонид Огуль первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья На мой взгляд, залог долголетия – высокотехнологичное здравоохранение и диагностика. Предела нет: сейчас поставлена цель к 2030 году увеличить продолжительность жизни до 78 лет.

Врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов обратил внимание в разговоре с Москвой 24, что с точки зрения государства старение характеризуется не только повышением количества пожилых, но и увеличением медианного возраста. Последний показатель обозначает, что половина населения моложе этого значения, а половина – старше.

В России он составляет 40,7 года, но несколько лет назад – 39.

"То есть происходит смещение. Поэтому очевидно, что предложения поднять возраст молодости очень четко попадают на медианную составляющую", – добавил специалист.

Эксперт также отметил, что градация на молодой, пожилой и старый возраст довольно условна, но удобна для ряда социальных и финансовых механизмов государства. В частности, это касается выдачи ипотеки.





Валерий Новоселов врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Если молодыми считаются люди до 35 лет, категория, которая подпадает под этот кредит меньше, чем если бы возраст был выше. В стране, где медианный возраст 40,7 года, а средний, когда женщина становится бабушкой, – 48, это про нас.

Однако в плане обычной жизни для россиян ничего не меняется. Кто-то стареет быстрее, кто-то медленнее, кто-то и в 40 лет как молодой, а кто-то в 30 выглядит гораздо старше, отметил гериатр.

В то же время в современном обществе присутствует социальная инфантильность, добавил специалист.

"Некоторые дольше живут с родителями, дольше обучаются, им не особо нужно зарабатывать деньги, если, например, у них есть пассивный доход от сдачи жилья. Но это называют инфантильностью только по сравнению с людьми, которые были 50–100 лет назад. Для современного поколения такая жизнь считается обычной", – сказал врач.

Если раньше считалось, что женщина, ставшая мамой впервые после 27 лет, является старой первородящей, то сегодня в таком возрасте люди получают образование, только вступают в серьезные отношения и из-за этого позднее заводят детей, заключил Новоселов.

