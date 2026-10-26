Эксперт Трофимова объяснила раздражение молодежи от "полиэстеровой жизни" миллениалов

Зумеры раскритиковали миллениалов за тягу ко всему обыденному и одинаковому: подобное явление уже успели прозвать "полиэстеровой жизнью". О том, что конкретно стало поводом для насмешек и с чем они связаны, разбиралась Москва 24.

Пластмассовый лайфстайл

Представители поколения Z раскритиковали миллениалов за приверженность к обыденности, назвав подобное "полиэстеровой жизнью".

Нападкам в соцсетях массово подверглись типовые квартиры в новостройках, бежевые интерьеры, базовая одежда и растущая популярность ИИ-музыки. По мнению молодежи, такой лайфстайл – не что иное, как существование по шаблону.

Более того, у феномена появился даже собственный словарь. Одной из центральных его фигур стала "пиковая дама" – так поколение Z теперь называет девушек из многоэтажных новостроек, чей образ дополняют спортивный костюм в стиле casual и китайский автомобиль в кредит.





пользователь Сети Появился и "пиковый валет" – мужская версия этого типажа. Самокат, фастфуд, готовность вступить в любые разборки своего района, а также улучшенная версия китайского авто. Обязательно с припиской pro max.

Рядом – "аэрогрильный танец": ироничные ролики, где покупку кухонного прибора подают как повод для бурной радости и едва ли не главное достижение в жизни, а затем выкладывают рецепты под сгенерированные ИИ треки.

"Постоянно вылизанная картинка под определенную эстетику заставляет наше поколение чувствовать везде обман", – отметила в одном из роликов представительница поколения Z.

При этом подобная ирония встретила бурную реакцию со стороны миллениалов, которые считают такой образ жизни нормальным и понятным. По словам представителей этого поколения, не все люди стремятся выделяться из толпы, а для некоторых обычный лайфстайл – вполне осознанное решение.





пользователь Сети Полиэстеровая жизнь – отстой? Окей, в случае чего будем искать этих "нишевых" спящими на подранном матрасе в горизонтальной веган-коммуне с эко-френдли-компанией. Да, малыш, ты со своей антикапиталистической позицией явно превосходишь этих нормисов.

Вместе с тем клинический психолог и руководитель комитета здоровьесбережения НАЗВН Ирина Грекова рассказала телеграм-каналу Baza, что страх перед "обычной" жизнью возникает из-за постоянной привычки сравнивать себя с другими.

По ее словам, когда человек ежедневно видит в соцсетях чужие успехи, у него появляется тревога из-за упущенных возможностей и страх перед неопределенным будущим. В такой обстановке спокойная и стабильная жизнь начинает ошибочно казаться личным поражением.



По мнению специалиста, людям следует учитывать, что блогеры демонстрируют лишь тщательно отфильтрованную и идеализированную версию своей жизни. Чтобы сохранить ментальное здоровье, Грекова рекомендовала отписаться от аккаунтов, чей контент вызывает чувство неполноценности.

Уникальный или заурядный?

При этом психолог Екатерина Трофимова добавила в разговоре с Москвой 24: "полиэстеровая жизнь" вызывает у зумеров раздражение тем, что такое поведение якобы говорит о желании человека не выбирать собственную судьбу, цели и задачи, а только копировать чужое.

"Отдельного внимания заслуживает "аэрогрильный танец", высмеивающий покупку типовой кухонной техники. При этом еще предыдущие поколения смеялись над своими родителями, обесценивая приобретение холодильника. А ведь такая покупка в Советском Союзе становилась чуть ли не главным событием и невероятным финансовым достижением семьи", – напомнила психолог.

По ее словам, музыка и контент, генерируемые нейросетями, тоже вызывают у зумеров негативные чувства как нечто, созданное без души, алгоритмами и для алгоритма, а не для человека. Отдельно выделяется кредитное благополучие: например, китайский автомобиль, взятый в кредит, воспринимается как иллюзия статуса.





Екатерина Трофимова психолог С одной стороны, преобладание типовых бежевых интерьеров и массовых покупок создает ощущение искусственности. С другой, для человека с высокими внутренними идеалами внешняя атрибутика теряет значение. Выбор типовой квартиры и стандартной кухни может означать полное равнодушие к быту.

Психолог подчеркнула, что такой человек сознательно экономит время и силы на обустройстве, чтобы направить энергию на реализацию профессионального потенциала и помощь другим. Для него первостепенно достижение значимых целей, а не наличие шикарного дизайнерского ремонта или одежды.

"Известны примеры, когда гении современности покупали десятки одинаковых рубашек и пар брюк без претензии на стиль и уникальность. Все для того, чтобы утром не думать о выборе, сэкономить время и деньги и отправиться совершать открытия", – пояснила Трофимова.

При этом психолог рассказала, что иногда характеристика "полиэстерового" существования может быть оправданна. Например в случае, когда люди ведут "серую жизнь", воображая себя уникальными обладателями тонкого вкуса. То есть им свойственно выдавать за искусство то, что таковым не является.

"Чтобы понять, с кем приходится иметь дело, важно спросить, что привычный образ жизни значит для человека. Если звучит: "Я горжусь, это круто, я уникальный и мой выбор прекрасен", вероятно, перед нами тот, кого описывают зумеры", – пояснила психолог.

Если же человек отвечает, что ему гораздо важнее происходящее во внутреннем мире, значит, приоритеты расставлены верно и он живет свою уникальную, замечательную жизнь. В типовых квартирах, в таком ремонте и кухне его талант особенно ярко блистает и вызывает уважение, уверена эксперт.

В свою очередь независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов рассказал Москве 24, что стремление вести комфортный и понятный образ жизни – естественное явление, возникающее ближе к зрелому возрасту. По его словам, это не тренд, а переходное состояние каждого поколения, которое было есть и будет.

"Та же популярность дизайн-ремонтов в спокойных оттенках среди людей 30+ – отличный пример. Как правило, жить длительное время в квартире с яркими стенами – испытание для нервной системы. Одно дело, прийти в эклектично оформленное кафе или ресторан, другое – каждое утро просыпаться среди цвета "вырви глаз": через месяц, вероятно, можно потерять рассудок", – объяснил специалист.





Александр Анфиногенов независимый эксперт FMCG-рынка Человек с возрастом традиционно выбирает что-то спокойное, на фоне чего можно существовать. Бежевый, серый и зеленый – как раз такие цвета. То же касается одежды. Скандальную и яркую любят в период полового созревания, когда хочется обращать на себя внимание. Юноши и девушки одеваются так, чтобы выглядеть броско и привлекательно.

При этом, когда люди остепеняются, обзаводятся семьей, машиной, ипотекой, они в большинстве своем и переходят на удобный стиль, заключил Анфиногенов.