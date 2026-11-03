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03 ноября, 22:45

Общество

Глагол "могнуть" стал словом года по версии британского словаря Collins

Глагол "могнуть" стал словом года по версии британского словаря Collins

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Глагол "могнуть" стал словом года по версии британского словаря Collins. Этот англицизм означает "затмить или превзойти кого-либо или что-либо". Слово произошло от аббревиатуры из мира бодибилдеров, означающей "альфа-самец группы".

Теперь зумеры и поколение Альфа используют "могнуть" с иронией и самоиронией – например: "Твой домашний хлеб могнул мою буханку" или "Новая игра могнула старый хит". В русском языке слово обрело вторую жизнь благодаря популярной песни "Я тебя могну". Фраза разлетелась на мемы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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