03 ноября, 13:15Политика
Переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября
Трехсторонние переговоры России, США и Украины планируют провести 10–11 ноября в Абу-Даби. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибудет туда на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, участники российской делегации регулярно докладывают Владимиру Путину по текущим вопросам и получают от него инструкции.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.