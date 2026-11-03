Переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября

Трехсторонние переговоры России, США и Украины планируют провести 10–11 ноября в Абу-Даби. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибудет туда на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, участники российской делегации регулярно докладывают Владимиру Путину по текущим вопросам и получают от него инструкции.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.