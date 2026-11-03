Еще один маршрут наземного транспорта в Москве полностью перевели на электробусы. Экологичный транспорт начал курсировать в районе Кунцево от станции метро "Молодежная" до МЦД Рабочий поселок.

Электротранспорт минимизирует влияние на окружающую среду, снижает уровень шума и делает поездки еще комфортнее. Как отметили в департаменте транспорта столицы, с начала 2026 года электробусы вышли на маршруты в 100 районах города. Впервые экологичные машины появились в ЗелАО, Бирюлеве Западном и Новопеределкине.

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