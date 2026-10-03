Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 3 октября

Первые заморозки придут в Москву этой ночью, 4 октября. Температура опустится до минус 3 градусов. В Подмосковье похолодает еще сильнее – до минус 5 градусов. К утру начнется потепление, и днем воздух прогреется до комфортных значений.

Кроме того, в Москве начала работу горячая линия по вопросам отопления. Если спустя несколько дней после старта сезона батареи остаются холодными, москвичи могут обратиться по номеру +7 800 100-23-29.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

