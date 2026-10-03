Движение на улицах и набережных Москвы ограничат 4 октября

В воскресенье, 4 октября, для проведения полумарафона на ряде улиц и набережных в центре и на западе Москвы ограничат движение.

С 8:00 перекроют Бережковскую набережную от Воробьевского шоссе до Бородинского моста. Также нельзя будет проехать по улице Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

Кроме того, закроют Бородинский мост в сторону центра, съезд с него на Ростовскую набережную и участок улицы Лужники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.