03 октября, 12:15Общество
Умер гипнотерапевт Анатолий Кашпировский
Гипнотерапевт Анатолий Кашпировский скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил его директор.
Кашпировский стал широко известен в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам психотерапии. Он имел медицинское образование и работал врачом-психиатром. Также Кашпировский избирался депутатом Государственной думы первого созыва.
В последние годы Анатолий Кашпировский продолжал публичную деятельность, проводил встречи и развивал собственные интернет-ресурсы. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.