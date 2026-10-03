Умер гипнотерапевт Анатолий Кашпировский

Гипнотерапевт Анатолий Кашпировский скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил его директор.

Кашпировский стал широко известен в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам психотерапии. Он имел медицинское образование и работал врачом-психиатром. Также Кашпировский избирался депутатом Государственной думы первого созыва.

В последние годы Анатолий Кашпировский продолжал публичную деятельность, проводил встречи и развивал собственные интернет-ресурсы. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.