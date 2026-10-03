Собянин сообщил о завершении проходки тоннеля между станциями "СберСити" и "Новорижская"

На новой Рублево-Архангельской линии метро проложили правый перегонный тоннель между станциями "СберСити" и "Новорижская". Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

Тоннелепроходческий комплекс "София" прошел под землей более 2,5 километра, местами опускаясь на глубину до 25 метров. Работы велись в сложных гидрогеологических условиях. Одним из самых сложных стал участок проходки под Москвой-рекой.

Сейчас станция "СберСити" готова почти на 60%, "Новорижская" – более чем на 40%. Следующий участок Рублево-Архангельской линии от "Бульвара Генерала Карбышева" до "Новорижской" планируют запустить в 2027 году.

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