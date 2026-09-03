Школа на 600 мест открылась в Южном Бутове

Новый корпус школы № 1355 открыли в Южном Бутове. Здание рассчитано на 600 мест. В школе предусмотрены современные лаборатории, IТ-полигон, класс робототехники и творческие мастерские для углубленного изучения профильных предметов.

В корпусе оборудованы специализированные кабинеты, информационно-библиотечный центр, атриум на 150 мест, спортивный и гимнастический залы. На территории обустроены площадки для командных видов спорта, настольного тенниса, комплекс ГТО и зона с теплицей для практических занятий.

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