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03 сентября, 17:45

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Школа на 600 мест открылась в Южном Бутове

Школа на 600 мест открылась в Южном Бутове

Новый корпус школы № 1355 открыли в Южном Бутове

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Новый корпус школы № 1355 открыли в Южном Бутове. Здание рассчитано на 600 мест. В школе предусмотрены современные лаборатории, IТ-полигон, класс робототехники и творческие мастерские для углубленного изучения профильных предметов.

В корпусе оборудованы специализированные кабинеты, информационно-библиотечный центр, атриум на 150 мест, спортивный и гимнастический залы. На территории обустроены площадки для командных видов спорта, настольного тенниса, комплекс ГТО и зона с теплицей для практических занятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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