Новый корпус школы № 1355 открыли в Южном Бутове. Здание рассчитано на 600 мест. В школе предусмотрены современные лаборатории, ИТ-полигон, класс робототехники и творческие мастерские для углубленного изучения профильных предметов.

Руководитель направления образовательных программ Андрей Чугунов сообщил, что в школе начнет работать лаборатория ПИК с программами по IT, инженерии и робототехнике. Программа разработана Фондом развития физтех-школ при поддержке МФТИ.

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