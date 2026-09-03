Беспилотные трамваи в Москве появятся еще на двух маршрутах к концу 2026 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первый такой транспорт запустили ровно год назад. Он перевозит пассажиров по маршруту № 10 от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова.

На линии работают четыре трамвая. Они самостоятельно делают остановки, закрывают и открывают двери, следуют сигналам светофора и переключают стрелки.

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