Более 140 домов расселили по реновации в Москве с начала года

С начала года в Москве по программе реновации расселили более 140 домов. Жители переезжают в новые квартиры бесплатно. На месте старых пятиэтажек используют технологию "умного сноса", чтобы минимизировать пыль и шум.

В сносе применяют тяжелую технику, в том числе экскаватор с навесным оборудованием весом 5 тонн. Разборку начинают с первого этажа для контролируемого обрушения. Площадку постоянно заливают водой для борьбы с пылью.

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