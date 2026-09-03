Первый в России "парк на высоте" появится на месте столичного монорельса

В Москве продолжают демонтировать монорельс. Конструкцию разбирают в районе станции метро "Фонвизинская". На месте монорельса появится первый в России "парк на высоте".

Основная часть сохраняемой конструкции составит около 4 километров. Променад будет приспособлен для маломобильных групп населения, на нем появятся места отдыха, кафе, рестораны и беговые дорожки.

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