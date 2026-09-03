Новости мира: массовые протесты в поддержку Сеуты прошли в Испании

Массовые протесты в поддержку Сеуты прошли в Испании. Протестующие потребовали от властей усилить контроль на границе и обеспечить возвращение мигрантов. Акция была приурочена ко Дню Сеуты, который отмечался 2 сентября.

На юге Италии сильный ветер повредил городскую инфраструктуру. Сильный ветер повалил вековые деревья, некоторые из них были вырваны с корнем. Упавшие деревья повредили автомобили и дома.

В Китае открылся детский сад для роботов. Экспериментальный центр заработал в Пекине. Его особенность заключается в подходе к обучению машин. Вместо того, чтобы показывать роботу, как выполнять каждую задачу, ученые предлагают ему учиться самостоятельно. Машина взаимодействует с окружающими предметами и фиксирует ошибки. После этого повторяет попытку и меняет траекторию движения, чтобы избежать неудачи.

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