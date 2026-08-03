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Новости

03 августа, 12:45

Происшествия

В Москве задержали поджигателя торгового центра в Свиблове

В Москве задержали поджигателя торгового центра в Свиблове

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Столичная полиция нашла и задержала поджигателя торгового центра в Свиблове. Им оказался 25-летний бездомный.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Мужчина зашел в магазин на втором этаже ТЦ, взял футболки и устроил возгорание в примерочной, после чего скрылся.

Посетителей эвакуировали. По факту возбуждено административное дело. Суд назначил наказание в виде 10 суток ареста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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