В Москве задержали поджигателя торгового центра в Свиблове

Столичная полиция нашла и задержала поджигателя торгового центра в Свиблове. Им оказался 25-летний бездомный.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Мужчина зашел в магазин на втором этаже ТЦ, взял футболки и устроил возгорание в примерочной, после чего скрылся.

Посетителей эвакуировали. По факту возбуждено административное дело. Суд назначил наказание в виде 10 суток ареста.

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