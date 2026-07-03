03 июля, 08:30Общество
Эксперт объяснил, как сформировать накопления для комфортной пенсии
Для сохранения привычного уровня жизни пенсия должна составлять около 70–80% от зарплаты. Достичь этого уровня можно только при долгосрочном планировании, считают эксперты.
Экономический обозреватель Евгений Беляков пояснил, что будущим пенсионерам важно формировать финансовую подушку с использованием разных инструментов: банковских депозитов, облигаций, акций и других ценных бумаг. Также можно рассмотреть программы долгосрочных сбережений.
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