Эксперт объяснил, как сформировать накопления для комфортной пенсии

Для сохранения привычного уровня жизни пенсия должна составлять около 70–80% от зарплаты. Достичь этого уровня можно только при долгосрочном планировании, считают эксперты.

Экономический обозреватель Евгений Беляков пояснил, что будущим пенсионерам важно формировать финансовую подушку с использованием разных инструментов: банковских депозитов, облигаций, акций и других ценных бумаг. Также можно рассмотреть программы долгосрочных сбережений.

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