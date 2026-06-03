Собянин: экспозиция Москвы на ПМЭФ показывает, как город инвестирует в человека

Москва стала активным участником Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который начал работу 3 июня. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

По словам мэра, столица представила на форуме масштабный стенд. На нем можно увидеть важнейшие достижения Москвы в настоящем и планы на будущее. Это ключевые проекты в экономике, градостроительстве, социальной сфере, транспорте, промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.

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