Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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02 ноября, 22:45

Происшествия

Московский турагент обманула десятки клиентов

Московский турагент обманула десятки клиентов

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Московского турагента обвинили в обмане десятки клиентов. Они выяснили, что турагента ранее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. В начале года суд приговорил ее к 5 годам колонии общего режима, но отсрочил исполнение наказания до достижения ее ребенком 14 лет.

Сама предпринимательница объяснила ситуацию кассовым разрывом, который возник из-за необходимости возвращать деньги прежним клиентам.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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