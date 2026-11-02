Собянин рассказал о планах строительства жилья по программе реновации

За 3 года в Москве планируют построить почти 7 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации. На эти цели в бюджете предусмотрели более 1 триллиона рублей. К концу 2029 года к переселению приступят свыше 500 тысяч горожан. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Всего после реализации программы новое жилье получат около 1 миллиона москвичей. Вместе с жилыми домами в районах строят школы, детские сады, поликлиники и спортивные комплексы. Также благоустраивают дворы и парки, создают зоны отдыха и развивают транспортную инфраструктуру.

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