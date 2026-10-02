Собянин: в Колледже Московского транспорта обучают востребованным специальностям

Колледж Московского транспорта является примером масштабных изменений в современном среднем профессиональном образовании. Здесь обучаются свыше 4 тысяч студентов по 17 востребованным специальностям, рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

За последние два года в учреждении ввели в эксплуатацию современные тренажерные комплексы для подготовки машинистов поездов. При этом 70% программы обучения составляют практические занятия, а стратегическим партнером колледжа является Московский метрополитен.

Почему все больше молодых людей выбирают колледж? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.