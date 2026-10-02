02 октября, 13:30Транспорт
Правила возврата билетов на поезда изменятся с 1 декабря в России
С 1 декабря в России изменятся правила возврата билетов на поезда дальнего следования. Решение приняла ФАС.
Максимальный размер сбора не превысит 10% от стоимости билета. Чем раньше пассажир вернет билет, тем большую сумму сможет получить обратно.
Новая шкала будет действовать только для билетов, купленных с 1 декабря. Для билетов, приобретенных до 30 ноября включительно, сбор останется прежним и составит 3 рубля 70 копеек.
В ФАС считают, что новые условия помогут сократить количество бронирований "на всякий случай" и возвратов непосредственно перед отправлением поезда.
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