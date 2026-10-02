Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем среднего профессионального образования. В 2026 году в столичные колледжи поступили 58 тысяч человек. Всего в них учатся уже почти 160 тысяч студентов.

Мэр подчеркнул, что современный московский колледж – это актуальные программы обучения, разработанные совместно с работодателями, где 70% времени отведено практической работе.

В первые дни учебы студенты приходят в мастерские, лаборатории, на заводы и стройплощадки. Многие начинают трудиться еще во время учебы, когда производственная практика плавно перетекает в полноценный трудовой договор.

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