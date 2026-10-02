02 октября, 12:45Мэр Москвы
Сергей Собянин: новый пешеходный маршрут у воды появился в Мнёвниковской пойме
Новый пешеходный маршрут вдоль воды появился в Мнёвниковской пойме в Москве, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Маршрут стал частью масштабного благоустройства территории.
Здесь подготовили семь зон отдыха с лавочками, садово-парковыми конструкциями и смотровыми площадками. На верхнем уровне установили скульптурную композицию и оборудовали детскую площадку.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.