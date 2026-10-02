Сергей Собянин: новый пешеходный маршрут у воды появился в Мнёвниковской пойме

Новый пешеходный маршрут вдоль воды появился в Мнёвниковской пойме в Москве, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Маршрут стал частью масштабного благоустройства территории.

Здесь подготовили семь зон отдыха с лавочками, садово-парковыми конструкциями и смотровыми площадками. На верхнем уровне установили скульптурную композицию и оборудовали детскую площадку.

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