Московский метрополитен увеличится более чем на 60 станций к 2035 году

До 2035 года сеть Московского метрополитена пополнится более чем 60 новыми станциями. В планы развития вошли Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиха, Сколково и районы ТиНАО.

Новые станции должны улучшить транспортную доступность для миллионов москвичей и жителей Подмосковья. При их проектировании архитекторы делают акцент на индивидуальном облике каждого объекта и используют современные технологии строительства.

Как идет работа над новыми станциями метро? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.