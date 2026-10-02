02 октября, 12:15Транспорт
Московский метрополитен увеличится более чем на 60 станций к 2035 году
До 2035 года сеть Московского метрополитена пополнится более чем 60 новыми станциями. В планы развития вошли Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиха, Сколково и районы ТиНАО.
Новые станции должны улучшить транспортную доступность для миллионов москвичей и жителей Подмосковья. При их проектировании архитекторы делают акцент на индивидуальном облике каждого объекта и используют современные технологии строительства.
Как идет работа над новыми станциями метро? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.