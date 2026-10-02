Владелец элитного спорткара в Москве может лишиться машины из-за долгов по штрафам. За 182 нарушения ПДД набежало 660 тысяч рублей. Злостного неплательщика выявили во время рейда судебные приставы.

Кроме того, сотрудники обратили внимание на другую люксовую иномарку. Там долг составил 2,3 миллиона рублей.

Всего за неделю на спецстоянки отправили 25 автомобилей. Если владельцы не погасят задолженности в течение 10 дней, машины могут продать в счет долгов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.