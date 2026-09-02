В столичном Штабе общественной поддержки "ЕР" обсудили профессии будущего

В Штабе общественной поддержки "Единой России" в Москве обсудили профессии будущего. Участники дискуссии говорили об изменениях на рынке труда и в городской системе подготовки кадров в связи с активным развитием ИИ.

Москва – один из лидеров по внедрению передовых решений. Они уже применяются в транспорте, здравоохранении, образовании, ЖКХ и других сферах. Как отметили участники дискуссии, работодатели все чаще ищут специалистов, которые хорошо ориентируются в цифровой среде.

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