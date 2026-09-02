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02 сентября, 14:15

Транспорт

В Шереметьево опровергли сообщения об отмене рейсов в Турцию

В Шереметьево опровергли сообщения об отмене рейсов в Турцию

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В Шереметьево заявили об отсутствии отмен рейсов в Турцию. Все вылеты по этому направлению выполняются в штатном режиме, сообщили в аэропорту.

Ранее перевозчик Pegasus Airlines отменил 12 рейсов во Внуково и обратно. Пассажирам предложили вернуть деньги или переоформить билеты на даты после 2 сентября. На другие дни изменений в расписании нет, остальные авиакомпании продолжают летать между Россией и Турцией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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