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Новости

02 сентября, 01:00

Транспорт

"Новости дня": водители смогут предъявлять права через мессенджер МАХ

"Новости дня": водители смогут предъявлять права через мессенджер МАХ

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Водители смогут предъявлять права и свидетельство о регистрации автомобиля инспектору ГИБДД через мессенджер МАХ. Для этого достаточно будет показать QR-код в смартфоне.

Сервис "Цифровой ID" позволяет хранить электронные версии основных документов, в том числе паспорта, ИНН, СНИЛС и полиса ОМС. Технический механизм уже проработан, запустить его планируют в ближайшее время.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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