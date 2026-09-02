"Новости дня": водители смогут предъявлять права через мессенджер МАХ

Водители смогут предъявлять права и свидетельство о регистрации автомобиля инспектору ГИБДД через мессенджер МАХ. Для этого достаточно будет показать QR-код в смартфоне.

Сервис "Цифровой ID" позволяет хранить электронные версии основных документов, в том числе паспорта, ИНН, СНИЛС и полиса ОМС. Технический механизм уже проработан, запустить его планируют в ближайшее время.

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